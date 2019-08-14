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14.08.19 07:31
Медведь убил мужчину на Камчатке
"Тело мужчины 1978 г.р. местные жители обнаружили в ночь на среду на берегу Охотского моря возле поселка Озерновский Усть-Большерецкого района", - сказал представитель полиции.
Он подчеркнул, что на теле погибшего - повреждения характерные для нападения хищного зверя, вероятно, медведя.
Это третий случай с начала года, когда на Камчатке в результате нападения медведей погиб человек. В мае в Усть-Большерецком районе хищник убил 51-летнего рыбака, а в июне - 43-летнего сотрудника золоторудного горно-металлургического комбината "Озерновский".
Камчатский медведь - самый крупный из бурых медведей в России. Длина его тела вместе с головой - 180-245 см, высота в холке - 125-135 см. Вес некоторых особей достигает 600 кг. Популяция медведей на Камчатке насчитывает более 20 тыс. особей.
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