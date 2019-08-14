Медведь убил мужчину на Камчатке

14.08.19 07:31

© РИА Новости. Владимир Астапкович

14 августа. Interfax-Russia.ru - Полиция начала проверку по факту гибели мужчины, которого, вероятно, убил медведь, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду в управлении МВД России по Камчатскому краю.

"Тело мужчины 1978 г.р. местные жители обнаружили в ночь на среду на берегу Охотского моря возле поселка Озерновский Усть-Большерецкого района", - сказал представитель полиции.

Он подчеркнул, что на теле погибшего - повреждения характерные для нападения хищного зверя, вероятно, медведя.

Это третий случай с начала года, когда на Камчатке в результате нападения медведей погиб человек. В мае в Усть-Большерецком районе хищник убил 51-летнего рыбака, а в июне - 43-летнего сотрудника золоторудного горно-металлургического комбината "Озерновский".

Камчатский медведь - самый крупный из бурых медведей в России. Длина его тела вместе с головой - 180-245 см, высота в холке - 125-135 см. Вес некоторых особей достигает 600 кг. Популяция медведей на Камчатке насчитывает более 20 тыс. особей.