Россия и Китай создадут рабочую группу для развития туризма

14.08.19 07:33

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Ростуризм и министерство культуры и туризма Китая договорились о создании рабочей группы для улучшения качества туристических услуг, сообщил заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков.

"Мы говорили о создании рабочей группы, такая договоренность с министерством культуры (министерство культуры и туризма КНР - ИФ) существует. Рабочая группа (создается - ИФ) в рамках регулирования процесса по развитию туризма, будут привлечены все заинтересованные в этом структуры. Реализация этой рабочей группы является важным механизмом обеспечения качества и безопасности оказываемых услуг. Это одна из договоренностей, которые у нас сегодня зафиксирована", - сказал Конюшков в среду журналистам по итогам 16-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области туризма российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Основные задачи (рабочей группы - ИФ) мы сформулируем, пока мы фактически говорим о начале процесса (создания группы -ИФ)", - добавил он.

Конюшков сообщил, что на заседании подкомиссии обсуждались итоги совместной работы ведомств за год.

"Мы с удовлетворением констатировали, что растет наше сотрудничество, идет рост туристических потоков и из КНР, и из России в Китай. Это взаимный процесс. Мы говорим о механизме его совершенствования, в том числе речь идет о подписании нового межправительственного соглашения по безвизовому обмену. Также обсуждались аспекты, связанные с повышением качества услуг, оказываемых туристам на территории РФ, на территории КНР", - сказал замруководителя Ростуризма.

Глава китайской делегации, заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй сообщил журналистам, что на заседании также обсуждались вопросы регулирования туристического рынка.

"На сегодняшнем совещании мы поговорили о проделанной работе после нашего предыдущего совещания, а также обменялись мнениями о новых задачах, которые стоят перед нашими ведомствами в будущем году. Например, обсуждали вопрос об упрощении визового режима, регулировании туристического рынка. Следующее заседание подкомиссии состоится в Китае", - сказал Чжан Сюй.