Первые пострадавшие при наводнении в Иркутской области стали обладателями нового жилья

14.08.19 07:42

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Первые четыре семьи, потерявшие дома во время наводнения в городе Тулуне Иркутской области, получили новое жилье, сообщает мэрия города.

"По состоянию 13 августа, по городу Тулуну оформлены и выданы свидетельства (жилищные сертификаты - ИФ) 355 семьям (численностью 927 человек) на сумму 855, 37 млн рублей. Оплачены свидетельства на жилые помещения четырем семьям (численностью 19 человек) на сумму 12,45 млн рублей", - говорится в сообщении.

Где именно семьи выбрали и приобрели новое жилье, не уточняется.