В Бурятии не тушат более 25 очагов огня в труднодоступных местах

14.08.19 08:17

© РИА Новости. МЧС РФ

14 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 3,5 тыс. га лесных пожаров тушат в Бурятии, еще более 100 тыс. га горящего леса находится под наблюдением, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства в среду.

"За сутки был обнаружен один лесной пожар в Северо-Байкальском районе, также проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском районах на общей площади около 3 тыс. 315 га", - говорится в пресс-релизе.

К тушению привлекались 322 человека и 28 единиц лесопожарной техники.

По данным на утро среды, ликвидируются четыре пожара в Северо-Байкальском районе и дотушивается один локализованный.

Также продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике общей площадью около 520 га, где работает более 100 человек. Лесной пожар в Джергинском заповеднике на площади около 600 га локализован. Еще два очага возгорания на особо охраняемых природных территориях - в Джергинском и Баргузинском заповедниках, ликвидированы.

Также сообщается, что под наблюдением находится 27 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 102 тыс. 696 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.