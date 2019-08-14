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14.08.19 08:20
Косачев: Москва не позволит Вашингтону втянуть себя в гонку вооружений
"В гонку вооружений Россия себя втянуть не даст, об этом неоднократно заявлял наш президент, но и сломать баланс сил у американцев совершенно точно не получится", - сказал Косачев "Интерфаксу" в среду.
По его мнению, "американцы де-факто, а в дальнейшем, судя по всему, и де-юре возвращаются к порочной и изжившей себя логике начальных времён "холодной войны", линии на достижение одностороннего военного превосходства над всем остальным миром".
"Это крайне опасная тенденция, которая, разумеется, будет встречать отпор", - подчеркнул сенатор.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что, по мнению США, разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос необходимость продления на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Как сообщают СМИ, США связывают взрыв на военном полигоне в Архангельской области с испытаниями подобной ракеты.
По мнению Косачева, США последовательно ведут линию на демонтаж всей системы договорённостей в сфере контроля над вооружениями.
"Эта линия оформилась в начале 2000-х, когда американцы покинули Договор о ПРО, и окончательно зацементирована уже нынешней администрацией, где стратегию определяет известный противник данной системы, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон", - отметил сенатор.
По его словам, логика 1970-80-х годов, когда появились договоренности в сфере контроля над вооружениями, вытекала из признания факта, что попытки обеспечить одностороннее военное преимущество нереальны и ведут лишь к гонке вооружений.
"В этой новой логике верх взял тезис "чтобы чувствовать себя в безопасности, достаточно добиться того, чтобы противник не стал сильнее тебя", - сказал он.
Такая логика себя полностью оправдала и в 90-е, и в "нулевые", и нет никаких признаков того, что она себя изжила, подчеркнул сенатор.
Однако теперь, как считает Косачев, американцы возвращаются к логике 1950-60-х годов, "когда в основу действий противостоящих в "холодной войне" блоков был положен тезис "надо быть сильнее противника, чтобы чувствовать себя в безопасности".
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