Из-за закрытия неба: ущерб туротрасли Грузии из-за действий РФ оценили уже в $60 млн
  
Тайфун за тайфуном: уже четвертый циклон за три недели надвигается на Приморье
   
Трагедия на испытаниях: при взрыве на полигоне под Архангельском погибло семь человек
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
14.08.19 08:23

Путин пообщался с детьми из Академии хореографии Севастополя

© РИА Новости. Алексей Дружинин
14 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин встретился с детьми в возрасте 6-7 лет, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором - премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.

Встреча прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес".

Руководители учебного заведения сообщили, что временно занятия будут проходить в спортивном комплексе, но вскоре достроят хореографическое училище рядом с театром. В конце следующего учебного года планируют сделать с участием ребят итоговый спектакль.

Глава государства поинтересовался у Полунина, найдёт ли он время в своём плотном графике для занятий с детьми.

Присутствовавшая на встрече вице-премьер Ольга Голодец рассказала президенту о ходе работ по созданию в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут филиал Российского государственного института сценических искусств, Хореографическая академия, Театр оперы и балета, музей обороны Севастополя, музейный и киноконцертный комплексы. Культурный кластер должен заработать в 2021 году, но Голодец выразила надежду, что строители закончат работы раньше срока.

Дети сфотографировались вместе с Путиным. На прощание он пожал руку одному из начинающих танцоров, а перед маленькой балериной опустился на колено и поцеловал ей руку.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
 
   14.08.19 12:27
Кинотеатр "Полярный" в Москве будет реконструирован
.
  14.08.19 12:10
Более 30 парков благоустроят в Москве
.
  14.08.19 11:14
Собянин: число пролеченных пациентов в столичных клиниках возросло на 30%
.
  14.08.19 09:59
Северо-Восточную хорду в Москве обещают достроить за три года
.
  14.08.19 09:45
Самый длинный маршрут московского метро запустят в 2021 году
.
  14.08.19 09:26
В Москве ко Дню города организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий
.
  14.08.19 09:16
Московский зоопарк впервые отметит Всемирный день бездомных животных 17 августа
.
  13.08.19 16:59
ЦИК отказал в регистрации кандидатами в Мосгордуму Гудкову, Соловьеву и Кульневу
.
  13.08.19 14:33
Мосгорсуд проверит законность отказа Митрохину в регистрации кандидатом в МГД
.
  13.08.19 13:24
Кремль рекомендует получившим отказ в регистрации кандидатам идти в суд


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket