Путин пообщался с детьми из Академии хореографии Севастополя

14.08.19 08:23

© РИА Новости. Алексей Дружинин

14 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин встретился с детьми в возрасте 6-7 лет, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором - премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.

Встреча прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес".

Руководители учебного заведения сообщили, что временно занятия будут проходить в спортивном комплексе, но вскоре достроят хореографическое училище рядом с театром. В конце следующего учебного года планируют сделать с участием ребят итоговый спектакль.

Глава государства поинтересовался у Полунина, найдёт ли он время в своём плотном графике для занятий с детьми.

Присутствовавшая на встрече вице-премьер Ольга Голодец рассказала президенту о ходе работ по созданию в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут филиал Российского государственного института сценических искусств, Хореографическая академия, Театр оперы и балета, музей обороны Севастополя, музейный и киноконцертный комплексы. Культурный кластер должен заработать в 2021 году, но Голодец выразила надежду, что строители закончат работы раньше срока.

Дети сфотографировались вместе с Путиным. На прощание он пожал руку одному из начинающих танцоров, а перед маленькой балериной опустился на колено и поцеловал ей руку.