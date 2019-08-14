На малых реках Хабаровского края будут строить дамбы

14.08.19 08:39

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство капитальных защитных сооружений на малых реках Хабаровского края начнется после принятия всех необходимых законодательных актов, сообщил журналистам глава региона Сергей Фургал.

"Сейчас пока мы работаем оперативно, в режиме ЧС. А дальше конечно, на законодательном уровне будем принимать определённые законы и в том числе решать вопросы по малым дамбам. Это значит, будем сейчас смотреть, находить узкие места, будем делать проекты, и строить дамбы", - сказал Фургал по итогам совещания с министром МЧС России Евгением Зиничевым в Хабаровске

По его словам, сейчас мониторятся места, где существует опасность подтопления. Там, в соответствии с прогнозом, возводятся временные гидротехнические сооружения.

"Потом на месте временных появятся постоянные", - подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, обстановка на малых реках края нестабильна. Например, в этом году впервые за сто лет в Вяземском районе разлилась река Левый Подхоренок. В результате, в поселке Шумный было подтоплено более 40 жилых домов.

Как сообщалось, согласно прогнозам гидрологов, дополнительно ухудшение паводковой обстановки в крае вызовут два мощных тайфуна с территории КНР и Японии. Первый принесет сильные дожди в ЕАО и в бассейн Сунгари 14-15 августа, а затем и в Хабаровский край. Ожидается, что в этих числах в регионе выпадет до 30-50 мм осадков. После этого в крае пройдут ливни от тайфуна "Кроса", который выйдет в Японское море 16-17 августа. Как его последствия, ожидается еще 30-70 мм осадков, которые выпадут в Ванинском и Советско-Гаванском районах. От двух этих циклонов в регионе совокупно ожидается до 100-150 мм осадков