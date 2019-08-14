Путин пообещал продолжить работы по развитию дорог в Калининградской области

14.08.19 09:10

© РИА Новости. Игорь Зарембо

14 августа. Interfax-Russia.ru - Развитие дорожной сети Калининградской области будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Планы по развитию дорожной сети в Калининградской области существуют, они никуда не делись. И мы продолжим эту работу", - заявил Путин во вторник на рабочей встрече в Крыму с гендиректором АО "ВАД" Валерием Абрамовым и первым замгендиректора компании Виктором Переваловым.

Абрамов и Перевалов доложили главе государства о ходе строительства трассы "Таврида", проходящей через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

В ходе беседы речь зашла и о других крупных проектах компании.

В частности, Путин похвалил строителей за недавно сданный объект в Калининградской области. "В Калининграде очень хорошая трасса получилась, качественная, достойная", - сказал он.