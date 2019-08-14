Московский зоопарк впервые отметит Всемирный день бездомных животных 17 августа

14.08.19 09:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 августа. Interfax-Russia.ru - Московский зоопарк организует лекции и мастер-классы в честь Всемирного дня бездомных животных, который пройдет 17 августа.

"Экологическое просвещение - одно из главных направлений работы нашего зоопарка. Мы стремимся привить людям бережное и уважительное отношение к природе и к каждому животному - будь то дикий азиатский лев, занесенный в Международную Красную книгу, или обыкновенный кот, оказавшийся на улице. Все они без исключения заслуживают нашей заботы и любви. И, если о диких видах заботятся современные зоопарки и другие природоохранные организации, то оказать помощь домашним животным может каждый из нас", - говорится в сообщении Московского зоопарка в фейсбуке.

В программе мероприятия - презентации от благотворительных фондов помощи животным и познавательные лекции, развлекательные представления и творческие мастер-классы. Мероприятия в рамках акции стартуют в 12:00 и будут идти до самого вечера, уточняется в сообщении.