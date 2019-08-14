Жителям Каменки восстановили паспорта, утерянные при ЧП на арсенале

14.08.19 09:23

© РИА Новости. Даниил Сидоров

14 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции восстановили потерянные документы двум жителя красноярской деревни Каменка, эвакуированным после взрывов на военном складе, сообщили в среду в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Во временный пункт полиции, развернутый на территории Каменки, куда накануне разрешили вернуться местным жителям, обратились двое человек, которые сообщили, что потеряли паспорта во время эвакуации.

"Сотрудники управления по вопросам миграции в короткие сроки провели все необходимые проверки и уже вечером вручили гражданам документы", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Каменке продолжает действовать режим ЧС, доступ в деревню разрешен только местным жителям и строительным бригадам для ремонта и восстановления домов и социальных объектов. В пункте временного размещения в соседнем поселке Малиновка находятся 79 эвакуированных.

Как сообщалось, в результате взрывов на ближайшем складе боеприпасов были разрушены восемь частных жилых домов, повреждены здания детского сада, школы, трех фельдшерско-акушерских пунктов.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В деревне Каменка Ачинского района действует режим ЧС.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали.

По данным регионального Минздрава на утро среды, общее количество пострадавших во время двух ЧП на арсенале - 39 человек, один человек погиб. В больницах находится 8 пострадавших.