Из-за закрытия неба: ущерб туротрасли Грузии из-за действий РФ оценили уже в $60 млн
  
Тайфун за тайфуном: уже четвертый циклон за три недели надвигается на Приморье
   
Трагедия на испытаниях: при взрыве на полигоне под Архангельском погибло семь человек
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
14.08.19 09:23

Жителям Каменки восстановили паспорта, утерянные при ЧП на арсенале

© РИА Новости. Даниил Сидоров
14 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции восстановили потерянные документы двум жителя красноярской деревни Каменка, эвакуированным после взрывов на военном складе, сообщили в среду в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Во временный пункт полиции, развернутый на территории Каменки, куда накануне разрешили вернуться местным жителям, обратились двое человек, которые сообщили, что потеряли паспорта во время эвакуации.

"Сотрудники управления по вопросам миграции в короткие сроки провели все необходимые проверки и уже вечером вручили гражданам документы", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Каменке продолжает действовать режим ЧС, доступ в деревню разрешен только местным жителям и строительным бригадам для ремонта и восстановления домов и социальных объектов. В пункте временного размещения в соседнем поселке Малиновка находятся 79 эвакуированных.

Как сообщалось, в результате взрывов на ближайшем складе боеприпасов были разрушены восемь частных жилых домов, повреждены здания детского сада, школы, трех фельдшерско-акушерских пунктов.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В деревне Каменка Ачинского района действует режим ЧС.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали.

По данным регионального Минздрава на утро среды, общее количество пострадавших во время двух ЧП на арсенале - 39 человек, один человек погиб. В больницах находится 8 пострадавших.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
 
   14.08.19 12:27
Кинотеатр "Полярный" в Москве будет реконструирован
.
  14.08.19 12:10
Более 30 парков благоустроят в Москве
.
  14.08.19 11:14
Собянин: число пролеченных пациентов в столичных клиниках возросло на 30%
.
  14.08.19 09:59
Северо-Восточную хорду в Москве обещают достроить за три года
.
  14.08.19 09:45
Самый длинный маршрут московского метро запустят в 2021 году
.
  14.08.19 09:26
В Москве ко Дню города организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий
.
  14.08.19 09:16
Московский зоопарк впервые отметит Всемирный день бездомных животных 17 августа
.
  13.08.19 16:59
ЦИК отказал в регистрации кандидатами в Мосгордуму Гудкову, Соловьеву и Кульневу
.
  13.08.19 14:33
Мосгорсуд проверит законность отказа Митрохину в регистрации кандидатом в МГД
.
  13.08.19 13:24
Кремль рекомендует получившим отказ в регистрации кандидатам идти в суд


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket