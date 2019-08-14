В Москве ко Дню города организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий

14.08.19 09:26

© РИА Новости. Максим Блинов

14 августа. Interfax-Russia.ru - В честь Дня города в Москве организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий по старинным усадьбам и ВДНХ, сообщает сайт мэра Москвы.

"Ко Дню города в столице организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий. Часть из них будет посвящена истории Выставки достижений народного хозяйства. С 15 августа по 6 сентября горожан и туристов приглашают прогуляться в сопровождении гидов по ВДНХ, московским паркам, территориям старинных дворцов и усадеб, а также историческим улицам Москвы", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что главной темой празднования Дня города на Тверской и прилегающих к ней улицах станет юбилей ВДНХ. 12 пешеходных экскурсий, которые будут проходить в рамках празднования 872-летия столицы, также посвятили ВДНХ.

"Всех, кто хочет узнать необычные факты о выставке, приглашают на прогулку "ВДНХ: легенда советской эпохи". Участники узнают, где находится бункер-бомбоубежище, в каком павильоне раньше работал атомный реактор и какой памятник называли "матрешкой Сталина". Длительность каждой прогулки - от полутора до двух с половиной часов", - уточняют в мэрии.

На экскурсии "Парадный въезд в Москву - "Николаевская Рублевка" расскажут об истории Ленинградского проспекта. Во время экскурсии "Нижняя Пресня и парк "Красная Пресня" экскурсанты прогуляются по единственному сохранившемуся в Москве парку Петровской эпохи.

День города будут отмечать 7 и 8 сентября на нескольких сотнях площадок по всей Москве.