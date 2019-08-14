Музей мусора открылся в Командорском заповеднике

14.08.19 09:32

Фото с сайта Государственного природного биосферного заповедника «Командорский»

14 августа. Interfax-Russia.ru - В визит-центре государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С.В.Маракова, расположенном на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края), открылся Музей мусора, сообщает в среду пресс-служба заповедника.

"В постоянной экспозиции, посвященной загрязнению Мирового океана, представлены 14 видов отходов различных классов опасности", - говорится в сообщении.

Большинство экспонатов собрано на территории заповедника, в том числе на побережье острова Беринга.

"На карточках экспонатов - пластиковых изделиях, батарейках, сигаретных фильтрах, рыболовных сетях, куске резины и других арт-объектах - указано, где они найдены, сколько разлагаются, какой ущерб наносят и какая польза от их переработки или утилизации", - отмечает пресс-служба.

Особое место в музее занимает стеклянный пол, разделенный на несколько секций. В одной на морском песке расположены природные "отходы" - ракушки, окаменелости, скелеты животных. В других, для сравнения, - рыбацкий и бытовой мусор, который можно встретить на любом побережье.

Экспозиция рассказывает не столько о вреде мусора, сколько о необходимости вторичной переработки отходов как залоге эффективного обращения с ресурсами Земли. Посетитель, познакомившись с экспозицией, оказывается перед зеркалом и в своем отражении видит риторический вопрос "Кто может изменить ситуацию?"

Музей мусора уже оценили первые посетители - иностранные туристы и школьники из села Никольского, единственного населенного пункта на Командорских островах.

"Обычно музеи посвящены миру природы, а здесь мы видим мир человека. Молодым людям полезно узнать, что происходит с морскими экосистемами. Эта проблема будет становиться все более актуальной в будущем. Музей рассказывает о том, каким может быть мир будущего, если мы не сократим потребление и производство пластика", - цитирует пресс-служба Марка Разона, наблюдателя за птицами, профессора географии в колледже Лейни, Калифорния, США.

Экспозиция музея - часть совместного проекта заповедника и администрации Алеутского района по эффективному обращению с отходами "Зеленые Командоры". В рамках проекта на острове Беринга уже открыты пункты сбора отработанных батареек, картриджей и люминесцентных ламп. В дальнейшем планируется ввести сбор макулатуры, пластика, автомобильных аккумуляторов.