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14.08.19 09:40

Дополнительный авиарейс свяжет Сахалин и Итуруп

© РИА Новости. Виталий Аньков
14 августа. Interfax-Russia.ru - Дополнительный авиарейс 16 августа соединит Южно-Сахалинск и остров Итуруп, на котором расположен город Курильск, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В дальнейшем рейсы будут выполняться по понедельникам с 19 августа по 16 сентября. В этот период на курильском направлении традиционно возрастает пассажиропоток", - говорится в сообщении.

С инициативой разгрузить линию выступил глава региона Валерий Лимаренко.

"Развивать Курильские острова без улучшения транспортной доступности невозможно. На Итуруп прибывают рыбаки, ученые, туристы, местные жители возвращаются из отпусков. Правительство области вводит дополнительный рейс, чтобы всем хватило билетов, и каждый смог бы подобрать для себя оптимальный день вылета", - цитирует пресс-служба Лимаренко.

С учетом дополнительных рейсов полеты в Курильск будут выполняться девять раз в неделю. Для них выбран самолет повышенной вместимости Дэш 8-400, который сможет перевозить до 70 пассажиров одновременно. Об этом договорились областной Минтранс и авиакомпания "Аврора".

Как сообщалось, весной по инициативе главы региона для всех категорий пассажиров цена на билеты из Южно-Сахалинска на Итуруп стала одинаковой, независимо от места регистрации, снизившись с 16 тыс. 745 до 5 тыс. 950 рублей. Кроме того, в июле на линии Южно-Сахалинск - Курильск организовали первый дополнительный рейс - по субботам с 3 августа по 21 сентября.

Также в этом году по предложению Лимаренко были возобновлены внутрирегиональные авиарейсы из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. Впервые вертолетное сообщение связало острова Шикотан, Кунашир и Итуруп. Для улучшения морского сообщения между Сахалином и Курилами сейчас строятся два грузопассажирских судна.

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