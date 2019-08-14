Виртуальный филиал Русского музея открывается в столице Хакасии

14.08.19 09:42

© РИА Новости. Евгения Новоженина

14 августа. Interfax-Russia.ru - Русский музей открывает виртуальный филиал в Абакане (Хакасия) на базе Национального краеведческого музея имени Кызласова.

Как следует из сообщения Русского музея, филиал в Абакане станет девятым в Сибирском федеральном округе. Торжественное открытие информационно-образовательного центра "Русский музей: виртуальный филиал" состоится в 11.00 в среду.

"Между северной столицей и Абаканом, между Русским музеем и Национальным краеведческим музеем пролегают не только четыре тысячи километров, но и тонкие, едва различимые нити, связывающие два города и два музея. Легендарная стройка Саяно-Шушенской ГЭС стала местом притяжения для людей самых разных профессий - сюда, в республику Хакасию, помимо инженеров и рабочих стали съезжаться ленинградские художники, архитекторы, студенты Академии художеств. Некоторые из них впоследствии стали сотрудниками Русского музея", - говорится в сообщении.

В рамках торжественного открытия филиала специалисты службы "Виртуальный Русский музей" представят не только возможности цифровой медиатеки Русского музея, но и музейные архивные документы, а также рисунки студентов Санкт-Петербургской Академии художеств 1981-1985 годов - свидетелей творческого обмена между двумя городами.