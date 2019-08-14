Северо-Восточную хорду в Москве обещают достроить за три года

14.08.19 09:59

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Работы по строительству Северо-Восточной хорды (СВХ) планируется полностью завершить в течение ближайших трех лет, сообщил "Интерфаксу" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в среду.

"Работа над этой магистралью ведется уже несколько лет. Сейчас мы приступаем к строительству двух последних участков хорды - от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославки до Дмитровки. Недавно были определены подрядчики работ, которые уже вышли на площадки и приступили к строительству. Последние участки Северо-восточной хорды по госконтракту подрядчик должен достроить в течение трех лет", - рассказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что Северо-Восточная хорда - один из важнейших проектов дорожного строительства в Москве.

"Действительно, эффект от строительства этой дороги сложно переоценить. Водители фактически получат комфортную трассу в срединной части города. Там не будет лишних съездов, только крупные развязки, что позволит обеспечить высокую скорость движения", - пояснил глава департамента.

Бочкарев напомнил, что Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца, которое также включит еще три магистрали: Северо-западную, Юго-восточную хорды и Южную рокаду.

Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство так называемого Хордового дорожного кольца станет ключевым транспортным проектом ближайших лет и будет завершено в 2022-2023 годах.

"Формирование нового Хордового кольца из четырех магистралей общей протяженностью 307 км со 158 искусственными сооружениями станет нашим ключевым транспортным проектом ближайших лет. Хордовое кольцо замкнется в 2022-2023 годах", - заявил Хуснуллин.