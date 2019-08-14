Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием образования региона

14.08.19 10:35

© РИА Новости. Алексей Дружинин

14 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Владимирской области, которая отмечает 75 годовщину со дня образования региона, сообщается на сайте Кремля.

"Древняя Владимирская земля славится своей историей, старинными, самобытными городами и сёлами и, конечно, уникальными памятниками белокаменного зодчества, которые по праву являются бесценным национальным и мировым достоянием. Важно, что жители области бережно хранят это богатейшее культурное, духовное наследие, приумножают замечательные традиции творческого, созидательного труда, заложенные отцами и дедами, стремятся достойно решать стоящие перед регионом задачи", - говорится в тексте поздравительной телеграммы главы государства.

Путин подчеркнул, что, прежде всего, речь идёт о создании высокотехнологичных производств, поддержке бизнеса и предпринимательской активности граждан, реализации востребованных инфраструктурных, социальных проектов, повышении качества жизни людей.

Президент пожелал жителям Владимирской области успехов и всего самого доброго.

По случаю юбилея в регионе в пятницу и субботу пройдут праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В пятницу праздник откроет плац-концерт духовых оркестров на Театральной площади. Вечером пешеходная улица Георгиевская в областном центре превратится в большую джазовую площадку.

В субботу на Театральной площади будет работать ярмарка народных мастеров "Край родной, Владимирская Русь!". Здесь же весь день будут выступать лучшие творческие коллективы региона.

На территории рядом с театром драмы состоятся мастер-классы по латиноамериканским, ирландским и другим танцам. Кроме того, будут работать детская и гастрономическая площадки, фотозона, ярмарка хенд-мэйда, открытые читальный зал и кинотеатр.

Также на Георгиевской улице в субботу днем пройдет театральное шествие, которое остановится на Спасском холме, где состоится "НеБольшой ТеатрFest" - выступления уличных и любительских театров, поэтические чтения с участием артистов Владимирского театра драмы, спектакли областного театра кукол и уличных театров из Москвы.

Завершится праздник праздничным салютом.