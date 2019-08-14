Из-за закрытия неба: ущерб туротрасли Грузии из-за действий РФ оценили уже в $60 млн
  
Тайфун за тайфуном: уже четвертый циклон за три недели надвигается на Приморье
   
Трагедия на испытаниях: при взрыве на полигоне под Архангельском погибло семь человек
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
14.08.19 10:35

Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием образования региона

© РИА Новости. Алексей Дружинин
14 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Владимирской области, которая отмечает 75 годовщину со дня образования региона, сообщается на сайте Кремля.

"Древняя Владимирская земля славится своей историей, старинными, самобытными городами и сёлами и, конечно, уникальными памятниками белокаменного зодчества, которые по праву являются бесценным национальным и мировым достоянием. Важно, что жители области бережно хранят это богатейшее культурное, духовное наследие, приумножают замечательные традиции творческого, созидательного труда, заложенные отцами и дедами, стремятся достойно решать стоящие перед регионом задачи", - говорится в тексте поздравительной телеграммы главы государства.

Путин подчеркнул, что, прежде всего, речь идёт о создании высокотехнологичных производств, поддержке бизнеса и предпринимательской активности граждан, реализации востребованных инфраструктурных, социальных проектов, повышении качества жизни людей.

Президент пожелал жителям Владимирской области успехов и всего самого доброго.

По случаю юбилея в регионе в пятницу и субботу пройдут праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В пятницу праздник откроет плац-концерт духовых оркестров на Театральной площади. Вечером пешеходная улица Георгиевская в областном центре превратится в большую джазовую площадку.

В субботу на Театральной площади будет работать ярмарка народных мастеров "Край родной, Владимирская Русь!". Здесь же весь день будут выступать лучшие творческие коллективы региона.

На территории рядом с театром драмы состоятся мастер-классы по латиноамериканским, ирландским и другим танцам. Кроме того, будут работать детская и гастрономическая площадки, фотозона, ярмарка хенд-мэйда, открытые читальный зал и кинотеатр.

Также на Георгиевской улице в субботу днем пройдет театральное шествие, которое остановится на Спасском холме, где состоится "НеБольшой ТеатрFest" - выступления уличных и любительских театров, поэтические чтения с участием артистов Владимирского театра драмы, спектакли областного театра кукол и уличных театров из Москвы.

Завершится праздник праздничным салютом.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
 
   14.08.19 12:27
Кинотеатр "Полярный" в Москве будет реконструирован
.
  14.08.19 12:10
Более 30 парков благоустроят в Москве
.
  14.08.19 11:14
Собянин: число пролеченных пациентов в столичных клиниках возросло на 30%
.
  14.08.19 09:59
Северо-Восточную хорду в Москве обещают достроить за три года
.
  14.08.19 09:45
Самый длинный маршрут московского метро запустят в 2021 году
.
  14.08.19 09:26
В Москве ко Дню города организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий
.
  14.08.19 09:16
Московский зоопарк впервые отметит Всемирный день бездомных животных 17 августа
.
  13.08.19 16:59
ЦИК отказал в регистрации кандидатами в Мосгордуму Гудкову, Соловьеву и Кульневу
.
  13.08.19 14:33
Мосгорсуд проверит законность отказа Митрохину в регистрации кандидатом в МГД
.
  13.08.19 13:24
Кремль рекомендует получившим отказ в регистрации кандидатам идти в суд


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket