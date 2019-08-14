Антитеррористические учения проходят в Пригородном районе Северной Осетии

14.08.19 10:13

© РИА Новости. Макс Ветров

14 августа. Interfax-Russia.ru - Оперативный штаб Северной Осетии проводит антитеррористические учения на территории Пригородного района с участием ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

"В ходе учений на Гизельдонской ГЭС отработают специальные задачи по пресечению террористического акта на гидротехнических сооружениях, освобождению заложников, нейтрализации бандгруппы, а также обезвреживанию взрывных устройств", - сообщает республиканский Оперативный штаб в среду.

Жителей просят сохранять спокойствие, не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов, а также распространения паники в связи с временным ограничением движения в районе проведения учений и применения специальной техники.