Трехмерную геодезическую карту создали в Тульской области

14.08.19 10:20

© РИА Новости. Денис Абрамов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Территории всех 26 муниципальных образований Тульской области вошли в геодезическую карту региона в трехмерном изображении, сообщила пресс-служба облправительства.

"Группа компаний "Геоскан" в рамках пилотного проекта "Цифровая модель типового региона" создала геодезически точную 3D-модель Тульской области на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС. Проведена аэрофотосъемка всей территории 26 муниципальных образований Тульской региона площадью 25 тыс. кв. км", - говорится в сообщении.

Для обновления геопортала Тульской области приобретен беспилотный летательный аппарат "Геоскан 101". Он позволит получить высококачественные снимки, привязанные к системе координат с погрешностью не более 10 см.

"Аэрофотосъемка способствует решению ряда задач национального проекта "Цифровая экономика" и ведомственного проекта Минстроя РФ "Умный город". С помощью цифровых технологий мы можем эффективно планировать и контролировать развитие территорий", - приводятся в сообщении слова министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова.

С помощью беспилотника до конца года планируется выполнить аэрофотосьемку 400 кв. км.

Также планируется приобретение второго летательного аппарата для мониторинга земель сельхозназначения. Как и первый беспилотник, он будет работать круглый год.