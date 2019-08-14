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14.08.19 10:37
Стадо коров утонуло в башкирской реке из-за паводка
"11 августа при демонтаже временного моста на реке Зилим в селе Юлуково Гафурийского района под бетонными плитами обнаружены останки 15 утонувших коров", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального ГУ МЧС в среду.
В настоящее время погибшие животные утилизированы.
Как сообщили в социальной сети местные жители, коров перегоняли на пастбище через реку. Из-за резкого подъема воды и сильного течения животных унесло под мост, откуда они уже не смогли выбраться и утонули.
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