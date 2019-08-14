"Мемориал" просит ГП РФ проверить законность раскопок РВИО в Сандармохе

14.08.19 10:45

Фото с официального сайта Мемориального кладбища Сандармох

14 августа. Interfax-Russia.ru - Международный "Мемориал" обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность раскопок, проводимых Российским военно-историческим обществом в урочище Сандармох.

"Мы просим Генеральную прокуратуру Российской Федерации провести проверку законности действий Российского военно-исторического общества на территории Мемориального кладбища "Сандармох" на предмет наличия в них состава уголовных преступлений, описываемого ст.214 ("Вандализм"), ст.243 ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия") и ст.244 ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронений"), а также на предмет нарушения Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия", по которому разрешение на проведение любых работ на территории памятника может быть выдано после создания проекта производства этих работ, а также с заключением историко-культурной экспертизы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правозащитного центра.

По мнению сотрудников Санкт-Петербургского общества "Мемориал", археологические работы проводятся на территории мемориального кладбища с целью доказать, что в Сандармохе захоронены не расстрелянные НКВД в 1937-1938 годах жертвы Большого террора, а советские военнопленные, убитые во время финской оккупации Карелии. В правозащитном центре считают, что раскопки начаты без достаточной доказательной базы.

"Вскрытие захоронений на мемориальном кладбище и извлечение из них останков на основании одних только голословных, ничем не подкрепленных гипотез - это не просто бессмысленная попытка доказать недоказуемое. Это еще и беспримерный акт вандализма, акт осквернения могил - деяние, караемое законами Российской Федерации", - отмечается в обращении "Мемориала" в Генпрокуратуру.

Ранее сообщалось, что экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) и Союза поисковых отрядов Карелии обнаружила на территории урочища Сандармох останки двух человек, а также гильзы иностранного производства. Как отметил руководитель экспедиции Сергей Баринов, находки планируется передать в Следственный комитет РФ.

Поисковая экспедиция проходит по согласованию с управлением по охране объектов культурного наследия республики Карелия и при поддержке министерства обороны РФ. В период до 21 августа будут обследованы территории, находившиеся в 1941-1944 годах под финской оккупацией. Основная цель экспедиции - поиск захоронений узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих РККА в боях против финских оккупантов в Карелии в 1941-1944 годах.

С 25 августа по 5 сентября 2018 года в рамках плана Минобороны РФ по увековечиванию памяти защитников Отечества в урочище Сандармох проходила поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества. Тогда поисковики обнаружили останки шести человек и предметы военного снаряжения.

В июне власти Карелии сообщили о намерении уточнить охранный статус урочища Сандармох - сделать его "достопримечательным местом". В правозащитном центре "Мемориал", в свою очередь, высказали мнение, что такое решение может понизить статус объекта. Позднее министерство культуры РФ рекомендовало управлению по охране объектов культурного наследия Карелии провести экспертизу для уточнения сведений об урочище.

Сандармох - одно из самых больших на Северо-Западе России захоронений жертв репрессий. Урочище было обнаружено в 1997 году экспедицией Петрозаводского и Санкт-Петербургского "Мемориала" под руководством историка Юрия Дмитриева. По данным Международного Мемориала, на территории Сандармоха в годы Большого террора было расстреляно и захоронено не менее 6241 человека.