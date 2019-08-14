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14.08.19 10:53

СПЧ заподозрил системное насилие в сургутском изоляторе временного содержания

© РИА Новости. Алексей Филиппов
14 августа. Interfax-Russia.ru - Член Совета при президенте РФ по правам человека СПЧ Андрей Бабушкин посетил изолятор временного содержания в Сургуте и услышал от задержанных многочисленные жалобы на пытки.

"Масштабы и безнаказанность пыток, надо сказать, меня шокировали. Я даже думаю, что ситуация со "Свидетелями Иеговы" (запрещена в РФ - ИФ) - может быть не каким-то изолированным событием, а надводной частью того айсберга насилия в правоохранительных органах, который к сожалению, по-видимому, здесь есть", - приводит в среду пресс-служба СПЧ слова Бабушкина.

Он считает, что "нужно довольно серьезное внимание уделить проблеме необоснованного и недозволенного насилия на территории ХМАО и, может быть, даже посетить те места, которые нам называли в качестве мест, где пытки были применены".

Бабушкин успел подробно опросить только двух задержанных в ИВС-1 УМВД России по Сургуту, у одного из них, по словам члена СПЧ, был проломлен череп, второй показал "страшные ожоги на обеих ногах".

В феврале правоохранительные органы в Сургуте ликвидировали местную ячейку организации "Свидетели Иеговы". Наиболее активные участники были задержаны, возбуждено уголовное дело. Позднее местные СМИ со ссылкой на интернет-ресурс иеговистов сообщили, что во время допросов к задержанным применялось насилие, в частности, электрошокер. 27 марта пресс-служба Следственного управления СКР по ХМАО сообщила, что травмы, полученные иеговистами в Сургуте, были нанесены им не в день следственных действий.

В частности, в СКР выяснили, что сотрудники правоохранительных органов перед обысками "применили боевые приемы к нескольким задержанным в рамках своих полномочий, поскольку те активно сопротивлялись". В результате иеговисты получили незначительные гематомы и ссадины на ногах.

Между тем девять человек обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что в ходе следственных действий неустановленные сотрудники применили к ним физическую силу и пытки с целью получения признательных показаний.

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