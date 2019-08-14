Решение по делу угонщика рейса Сургут - Москва суд огласит 28 августа

14.08.19 10:56

© РИА Новости. Артур Борисов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Суд Ханты-Мансийского автономного округа 28 августа огласит решение по уголовному делу Павла Шаповалова - фигуранта дела об угоне самолета рейса Сургут - Москва.

В ходе судебного заседания в среду были допрошены свидетели обвинения - командир воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" Рустам Цыбакин, старший проводник Ева Кравчик и бортпроводник Мария Никулина. Они подтвердили, что Шаповалов высказывал угрозы захвата самолета и применения оружия.

Адвокат подсудимого Евгений Жердев в ходе прений заявил, что инцидент с захватом самолёта действительно был, однако статья обвинения должна быть переквалифицирована с пункта "в" части 2 статьи 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия) в часть 1 статьи 211, исключив угрозу насилия.

"По моему мнению, никакой угрозы насилия не имелось. Я с ним (подсудимым - ИФ) присутствовал на всех следственных мероприятиях с момента задержания, и он ни разу нигде не пояснял, что угрожал. Он говорил, что имеет отношение к теракту (11 сентября 2001 года в США - ИФ), а о наличии какого-либо оружия или о применении оружия не говорил. Это переквалификация статьи с особо тяжкой на тяжкую", - пояснил адвокат журналистам после заседания.

Сам Шаповалов в последнем слове признал вину. "Вину полностью признаю, раскаиваюсь в содеянном", - сказал подсудимый.

22 января пассажир рейса "Сургут-Москва" Шаповалов в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Ханты-Мансийске, где угонщика задержали сотрудники спецслужб.

На видео допроса, которое распространил СКР после его задержания, Шаповалов, отвечая на вопрос, почему он хотел попасть именно в Афганистан, сказал: "Это не так все просто, как кажется с первого раза. Мне туда (в Афганистан) вообще не надо было лететь". При этом он отрицал, что принимал наркотики или психотропные вещества перед посадкой на борт.

В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

Ранее мужчина был судим за порчу имущества.

23 января суд арестовал его. Позднее срок содержания под стражей несколько раз продлевали. В мае Шаповалова перевели в психиатрическую больницу Екатеринбурга. В июне экспертиза признала его невменяемым, уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.