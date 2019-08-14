Около 200 домов признаны аварийными после наводнения в Приамурье

14.08.19 10:58

© РИА Новости. Дмитрий Тупиков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 200 жилых домов из зоны паводка в Амурской области после обследования признаны непригодными для проживания, сообщает региональное правительство.

"Для тех, у кого жилье признано непригодным для проживания, региональные власти организуют пункты длительного пребывания. Туда переедут те, кто проживает в пунктах временного размещения. Предварительно, в Приамурье в результате паводка признаны аварийными 173 дома", - говорится в сообщении.

В Приамурье продолжают работать два пункта временного размещения (ПВР), где проживают 39 человек. Остальные находятся у родственников. По мере схода воды в области проводятся аварийно-восстановительные работы. В них задействованы 624 человека и 115 единиц техники.

В результате наводнения в Приамурье режим ЧС был введен в 20 муниципальных образованиях, 129 населенных пунктах. Было подтоплено 788 жилых домов и более 7 тыс. подворий, 31 общественно-значимый объект и шесть объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. Под водой оказались 13 мостов, 82 водопропускные трубы и другие устройства дорожной инфраструктуры, паводок затронул 382 участка дорог.

В общей сложности из зоны паводка были эвакуированы почти 2,6 тыс. человек. В Приамурье были развернуты восемь ПВР, в которых разместились 572 человека, в том числе 259 детей.

В настоящее время все дома освободились от воды, основные транспортные магистрали открыты для проезда. Подтопленными остаются 120 приусадебных участков. В свои дома пока не вернулись чуть более 2,1 тыс. человек.