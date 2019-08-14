Собянин: число пролеченных пациентов в столичных клиниках возросло на 30%

14.08.19 11:14

© РИА Новости. Евгений Самарин

14 августа. Interfax-Russia.ru - Несмотря на общее сокращение числа коек в столичных клиниках, с 2010 года число пролеченных пациентов выросло на 30%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте в среду.

"Больничных коек, действительно, стало меньше, в стационарах сегодня работает меньше людей. Но число пролеченных больных выросло на 30%", - написал он.

Мэр пояснил, что в 2010 году пациент в среднем проводил в больнице две недели, но с изменением медицинских технологий теперь достаточно 7-8 дней.

"Изменился порядок финансирования. Раньше платили за койко-дни, поэтому больницы не выписывали пациента досрочно, даже если он был здоров, и просился домой. Теперь платят по факту проведения лечения", - отметил он.

По словам Собянина, без сокращения число больничных коек половину времени они стояли бы пустыми, а врачи теряли бы квалификацию.

"Даже "простаивающим" и недозагруженным врачам надо было бы платить зарплату. В результате сегодняшняя зарплата врачей была бы минимум на 30% ниже", - заметил он.

Кроме того, он сообщил, что с 2010 года средняя зарплата московских врачей выросла в 2,5 раза до 140,3 тыс. рублей в месяц в первом полугодии 2019 года. Фельдшеры и медсестры теперь в среднем получают 78,5 тысяч.

"Насколько я знаю, в коммерческих клиниках часто платят гораздо меньше", - отметил Собянин.

Мэр также отметил, что городские власти регулярно увеличивают объемы финансирования столичного здравоохранения, увеличиваются и объемы бесплатной медпомощи. Так, если в 2010 году на медицину потратили 212,7 млрд рублей бюджетных денег с учетом расходов Фонда обязательного медицинского страхования, то в 2019 году потратят уже 569,2 млрд рублей.