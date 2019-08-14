МИД предложил выдавать визы РФ иностранцам без подтверждения от туроператора

14.08.19 11:26

© РИА Новости. Валерий Мельников

14 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство иностранных дел РФ предлагает разрешить иностранным туристам оформлять визу в Россию без подтверждения брони гостиницы от туроператора, а также увеличить срок действия туристической визы с одного месяца до полугода.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 25.6 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" размещен на портале правовых актов.

"В соответствии с частью четвертой статьи 25.6 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" обыкновенная туристическая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров", - говорится в пояснении к законопроекту.

Как считают в МИДе, "это требование является препятствием для иностранных туристов, которые планируют посетить Российскую Федерацию самостоятельно, не прибегая к услугам туроператора". Поэтому "в целях стимулирования въездного туризма" ведомство считает "целесообразным предусмотреть возможность оформления туристической визы также на основании подтверждения о бронировании гостиницы".

Также МИД предлагает "увеличить максимальный разрешенный срок пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации на основании обыкновенной туристической визы с одного месяца до шести месяцев".

Как сообщается на портале, изменения в закон вступят в силу уже в апреле 2020 года.

По мнению генерального директора компании "Свой ТС" Сергея Войтовича, нововведение немного упростит жизнь туроператорам, но на турпотоке в Россию почти не скажется.

"Сейчас иностранным туристам при оформлении виз в России действительно нужно приглашение от туроператора, но сделать его не очень сложно. Почти все гостиницы и хостелы в России получили туроператорские лицензии и могут выдавать эти приглашения. Более того, эти подтверждения продаются в интернете по 1 евро, и это вполне легально", - сказал он.

Комментируя продление максимального срока действия визы от одного месяца до полугода, Войтович заметил, что обычные туристы очень редко приезжают в Россию на столь долгий срок. Сейчас, по его словам, интуристы чаще всего получают визы в Россию на даты поездки.

В марте на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой туроператоры назвали визы главным препятствием для роста иностранного туризма в Россию. Глава "Интуриста" Виктор Тополкараев заявил тогда, что без облегчения визового режима невозможно увеличить экспорт услуг в туристской отрасли. Среди других мер туроператоры предлагали упростить процедуру оформления, ввести электронные визы, а также увеличить максимальный срок пребывания иностранных туристов на территории РФ.