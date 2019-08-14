В Госдуме назвали неуместным запрет на эксплуатацию россиянами старых машин

14.08.19 11:41

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Запрещать гражданам эксплуатацию их старых машин нельзя, это нарушает права собственности, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в среду.

Обсуждать, по его словам, можно ограничения на эксплуатацию старого общественного транспорта.

"Подобный подход (запрет гражданам на эксплуатацию старых машин - ИФ) не очень уместен как с точки зрения социальной, так и с правовой точки зрения (...). Другое дело, говорить можно о каких-то общественных перевозках, когда речь идет о каких-то автобусах или маршрутках, либо можно говорить об экологических показателях. А с точки зрения срока как такового, это будет нарушать права собственности тех лиц, которые добросовестно владеют конкретной машиной, которые нормально управляют, которые не нарушают каких-то экологических требований", - сказал Крашенинников.

По его словам, на эту проблему нужно смотреть глубже - если отъехать немного от столицы и крупных городов, то можно увидеть, что у граждан довольно много машин с большим сроком эксплуатации.

"Ущемлять права граждан, у которых такие автомобили есть, и хорошо, что они вообще есть, это было бы совсем неправильно", - сказал он.

По его словам, если машина исправна, то люди должны иметь возможность ездить на ней, пользоваться своей собственностью - "они могут ею управлять, пользоваться, распоряжаться ею".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, достигших предельного срока эксплуатации.