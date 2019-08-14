Около 150 иностранных судов просят разрешения переждать тайфун "Кроса" в Приморье

14.08.19 12:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Почти полторы сотни иностранных судов просят российские пограничные власти разрешить им переждать непогоду у берегов Приморья, сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"На сегодняшний день уже около 150 иностранных плавсредств запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега. Многие из них находятся в крайне плачевном состоянии и уже подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов. Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого", - говорится в сообщении.

Пограничное управление также заявляет, что постоянно мониторит ситуацию, контролирует укрывшиеся от непогоды суда и во взаимодействии с соответствующими структурами готово оперативно реагировать на возможные изменения обстановки.

С улучшением погодных условий рыбаки, вынужденно укрывшиеся в бухтах Приморья, будут сопровождены до линии границы РФ.

Как сообщалось, Примгидромет на 16-17 августа объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Кроса". По прогнозам, вихрь вызовет ливни, которые на побережье будут сопровождаться ветром 18-23 м/с, у мысов порывами до 28 м/с. Высота волн в заливе Петра Великого может достигнуть 2,5-3,5 метров, на участке Поворотный - Золотой - до пяти метров.