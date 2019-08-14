Более 30 парков благоустроят в Москве

14.08.19 12:10

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Контракты на благоустройство более 30 столичных парковых территорий заключили городские заказчики с начала этого года, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Около двухсот контрактов на благоустройство парков столицы заключили городские заказчики с начала этого года. При этом часть этих работ может быть включена в контракты по комплексному благоустройству районов или округов", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что благоустройство территорий затронет как крупные парки столицы, так и небольшие "зеленые" зоны, расположенные рядом с жилым массивом.

В этом году работы будут проводиться в парке 850-летия Москвы, парках Фили, Пальмира, Вагоноремонт, Сокольники, парке Дружбы, парке в пойме реки Битцы, Северное Тушино, парковой зоне Дубнинская и в других.

В ведомстве подчеркнули, что контракты предусматривают высадку деревьев и цветов, ремонт и устройство новых дорожек, газонов, установку скамеек, новых детских и спортивных площадок, а также комплексное благоустройство.

В настоящее время в Москве насчитывается 781 парк, за последние несколько лет благоустроено 570 парков.