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14.08.19 12:10
Более 30 парков благоустроят в Москве
"Около двухсот контрактов на благоустройство парков столицы заключили городские заказчики с начала этого года. При этом часть этих работ может быть включена в контракты по комплексному благоустройству районов или округов", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что благоустройство территорий затронет как крупные парки столицы, так и небольшие "зеленые" зоны, расположенные рядом с жилым массивом.
В этом году работы будут проводиться в парке 850-летия Москвы, парках Фили, Пальмира, Вагоноремонт, Сокольники, парке Дружбы, парке в пойме реки Битцы, Северное Тушино, парковой зоне Дубнинская и в других.
В ведомстве подчеркнули, что контракты предусматривают высадку деревьев и цветов, ремонт и устройство новых дорожек, газонов, установку скамеек, новых детских и спортивных площадок, а также комплексное благоустройство.
В настоящее время в Москве насчитывается 781 парк, за последние несколько лет благоустроено 570 парков.
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