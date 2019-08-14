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14.08.19 12:27

Кинотеатр "Полярный" в Москве будет реконструирован

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра "Полярный" в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"После реконструкции здание будет представлять собой пятиэтажный кинотеатр с подземным этажом. Кинокомплекс будет рассчитан на 627 мест, девять из которых - для посетителей, передвигающихся на кресле-коляске", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что в здании оснастят четыре современных кинозала. Самый большой из них сможет вмещать 357 человек, в нем также будут проходить спектакли, концерты и театрализованные представления.

В кинотеатре также обустроят зал повышенной комфортности на 16 мест. Еще два зала вместят по 127 посетителей. Залы будут поддерживать воспроизведение фильмов в формате 3D.

В ходе работ цоколь кинотеатра облицуют керамогранитными плитами, наружные стены - композитными алюминиевыми панелями. На подземном этаже здания разместится кафе на 80 мест и служебные помещения. На территории кинотеатра также планируется обустроить проезды, тротуары, парковку и озеленить площадь.

Ранее сообщалось, что утвержден дизайн-проект реконструируемого здания кинотеатра "Полярный" на улице Полярная, дом 9. Внешне объект будет похож на стеклянный айсберг. Его фасад изготовят из многослойного стекла зелено-синего оттенка. Вечером на здании будет зажигаться архитектурная подсветка

Здание постройки 60-х годов прошлого века станет досуговым центром с кинозалами, лекторием, детской игровой комнатой и рестораном.

Как сообщалось, в общей сложности многофункциональными центрами в результате реконструкции станут 39 советских районных кинотеатров, расположенных в Москве. Кинотеатры были выставлены на продажу единым лотом в начале октября 2014 года. Победителем аукциона стало ООО "Эдисонэнерго" (структура ADG group).

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