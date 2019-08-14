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14.08.19 12:30

Бюджет Башкирии в I полугодии исполнен с дефицитом 2,8% от расходов

© РИА Новости. Алексей Куденко
14 августа. Interfax-Russia.ru - Бюджет Башкирии в январе-июне 2019 года исполнен с дефицитом 2,5 млрд рублей, или 2,8% от расходов.

Согласно сообщению Минфина республики, доходы бюджета за шесть месяцев составили 87,76 млрд рублей (сокращение на 10,1% относительно аналогичного периода прошлого года из-за разовых поступлений в марте 2018 года по налогу на прибыль организаций вследствие возмещения убытков, причиненных АНК "Башнефть", по мировому соглашению НК с АФК "Система"), расходы - 90,309 млрд рублей (рост на 22,7%).

Консолидированный бюджет республики в отчетном периоде исполнен по доходам в сумме 105,703 млрд рублей (снижение на 7,4%). Налоговые и неналоговые доходы составили 86,999 млрд рублей (без учета разовых поступлений по налогу на прибыль организаций рост на 9,6%).

В частности, налог на прибыль организаций поступил в объеме 28,13 млрд рублей (рост без учета платежей разового характера на 14,6%), налог на доходы физических лиц - 25,86 млрд рублей (на 4,1%), акцизы - 11,23 млрд рублей (на 20,1%), налоги на имущество - 8,56 млрд рублей (сокращение на 1,8%), налоги на совокупный доход - 4,91 млрд рублей (рост на 16%).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности республики, составили 4,68 млрд рублей (рост в 2 раза), безвозмездные поступления - 27,268 млрд рублей (рост на 28,1%). Безвозмездные поступления - 18,7 млрд рублей (рост на 10,3%).

Расходы регионального консолидированного бюджета Башкирии за шесть месяцев профинансированы в объеме 102,58 млрд рублей (рост на 17,1%). В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая (79,7% всех расходов).

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и другим организациям составили 55,3 млрд рублей, социальные трансферты населению (пособия, доплаты к пенсиям, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на иные социальные выплаты) - 22,24 млрд рублей. На финансирование капитальных вложений и дорожного хозяйства было направлено 10,48 млрд рублей.

Доходы муниципалитетов региона составили 52,94 млрд рублей (рост на 21,2%), налоговые и неналоговые доходы - 18,57 млрд рублей (рост на 10,3%). Расходы равнялись 47,27 млрд рублей (на 15% больше).

Ранее сообщалось, что доходы бюджета республики на 2019 год запланированы в объеме 188,174 млрд рублей, расходы - 214,845 млрд рублей, дефицит - 26,671 млрд рублей, или 12,4% от расходов.

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