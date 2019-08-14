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14.08.19 12:32
Транспортное сообщение нарушено в Коми из-за размытых дождями дорог
В результате выпадения осадков подтопило два участка грунтовой автомобильной дороги сообщением Зимстан - Дзель и Зимстан - Нижний Вочь. Нарушено автомобильное сообщение с четырьмя населенными пунктами - селами Дзель, Нижний и Верхний Вочь и деревней Габово. В них проживают 815 человек, из них 193 ребенка.
"Прикрытие этих населенных пунктов организовано добровольными пожарными командами. Населенные пункты продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, топливом обеспечены в полном объеме на 10 суток. Оказание медицинской помощи населению производится в местных ФАП", - говорится в сообщении.
Работы по ремонту и восстановлению дорожного сообщения будут проводиться после спада уровня воды.
Как сообщалось, 18 июля в Усть-Куломском районе Коми был введен режим ЧС. В результате ливней были размыты участки автомобильных дорог, нарушено транспортное сообщение между райцентром и девятью населенными пунктами, в которых проживает порядка 3 тыс. человек. Транспортное сообщение с населенными пунктами восстановили 30 июля.
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