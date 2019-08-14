Транспортное сообщение нарушено в Коми из-за размытых дождями дорог

14.08.19 12:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 августа. Interfax-Russia.ru - На территории Усть-Куломского района Коми из-за осадков снова нарушено транспортное сообщение с населенными пунктами, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В результате выпадения осадков подтопило два участка грунтовой автомобильной дороги сообщением Зимстан - Дзель и Зимстан - Нижний Вочь. Нарушено автомобильное сообщение с четырьмя населенными пунктами - селами Дзель, Нижний и Верхний Вочь и деревней Габово. В них проживают 815 человек, из них 193 ребенка.

"Прикрытие этих населенных пунктов организовано добровольными пожарными командами. Населенные пункты продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, топливом обеспечены в полном объеме на 10 суток. Оказание медицинской помощи населению производится в местных ФАП", - говорится в сообщении.

Работы по ремонту и восстановлению дорожного сообщения будут проводиться после спада уровня воды.

Как сообщалось, 18 июля в Усть-Куломском районе Коми был введен режим ЧС. В результате ливней были размыты участки автомобильных дорог, нарушено транспортное сообщение между райцентром и девятью населенными пунктами, в которых проживает порядка 3 тыс. человек. Транспортное сообщение с населенными пунктами восстановили 30 июля.