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Беглов не сможет поучаствовать во всех дебатах, из-за подготовки города к зиме

© РИА Новости. Екатерина Штукина
14 августа. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не сможет принять участие во всех предвыборных дебатах, как планировал ранее, сообщили в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь его штаба Сергей Кормилицын.

"В минувшую субботу на встрече с волонтерами он сказал, что во всех дебатах принять участие у него не получается: надо готовить город к зиме, открывать школы и детские сады к 1 сентября", - сказал Кормилицын.

Сколько дебатов сможет посетить Беглов, в штабе не уточнили. Собеседник добавил, что представлять Беглова на встречах с оппонентами, которые он не сможет посетить, никто не будет: "представлять его может только доверенное лицо, а доверенных лиц у Беглова сейчас нет".

Неделю назад Кормилицын сообщал "Интерфаксу", что Беглов намерен участвовать во всех предвыборных дебатах. "Беседовать (с оппонентами - ИФ) он будет лично, и беседовать он будет лично на всех встречах", - подчеркнул Кормилицын.

Первые дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга прошли 13 августа. Всего запланированы семь встреч кандидатов, однако состав участников не определен.

Помимо Беглова, который принимает участие в выборах главы города как самовыдвиженец, в них участвуют Владимир Бортко от КПРФ, Надежда Тихонова от "Справедливой России" и Михаил Амосов от "Гражданской платформы".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.

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