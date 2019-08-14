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14.08.19 12:54
Медведев считает необходимой работу сотрудников Роспотребнадзора в МФЦ
В ходе встречи с премьером глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала ему о работе сотрудников ведомства в нескольких МФЦ страны. По ее словам, эта практика показывает себя хорошо. Она рассказала, что сотрудники помогают гражданам вспомнить свои права и при необходимости оформить претензии.
"Эту работу надо продолжить. Она очень многообразная, подчас сложная, рутинная, но в то же время она абсолютно необходима, даже для того, чтобы правильным образом воспитывать тех, кто такие услуги оказывает", - сказал Медведев.
"Я имею в виду все организации, которые являются исполнителями услуг, - там тоже хватает и хамства, и очевидных нарушений прав граждан, и просто злоупотреблений самого разного порядка. Для этого ваша служба и была создана", - добавил он.
Попова отметила, что большая часть обращений граждан в Роспотребнадзор касается сферы услуг.
"Мы принимаем порядка миллиона обращений каждый год, разными способами. Сейчас большая доля электронных обращений. И если еще четыре-пять лет назад больше 50% - это были обращения на нарушения в сфере торговли, то сегодня баланс изменился. Сегодня почти 60% - нарушение прав в сфере услуг. Услуг банковских, услуг финансовых, туристических и так далее", - сказала Попова.
Чаще всего в сфере услуг поступают жалобы на ЖКХ, привела статистику глава ведомства.
По ее словам, в сфере торговли граждане жалуются на качество продукции и несоответствие цен на кассе и месте выкладки.
"Это естественно, потому что раньше торговля занимала доминирующее положение в такой именно среде, где граждане так или иначе обращались к услугам торговых организаций, что-либо приобретали. То есть это была обычная, повседневная жизнь. А сейчас она стала гораздо более многообразной: появились финансовые услуги, транспортные - более развёрнутые виды услуг, причем самые разные, включая каршеринг или то, что еще пять лет назад в нашей стране и не существовало", - сказал премьер.
Попова рассказала, что растет удельный вес жалоб на транспортные, медицинские и образовательные услуги.
"То, что количество таких обращений увеличивается, - отчасти позитивный факт. Это свидетельствует не только о каких-то провалах, которые, наверное, тоже можно фиксировать, но и о том, что общая грамотность людей в смысле защиты своих прав повышается, и они могут в оперативном порядке сразу пожаловаться", - сказал Медведев.
"Раньше бы, допустим, вообще ничего делать не стали, а сейчас жалуются в расчёте на то, что эти недостатки будут устранены, а лица, которые нарушили их права, будут привлечены к ответственности", - добавил он.
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