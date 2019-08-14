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14.08.19 13:08
"Шереметьево" может построить новый пассажирский терминал после 2024 г
"Это перспективный терминал, пока он в проработке. Есть в перспективном плане, в нашей стратегии, как и у нашего партнера ("Аэрофлота" - ИФ), есть планы строительства, в том числе дополнительного терминального комплекса", - сказал Папков журналистам в среду.
По его словам, терминал G может быть построен в южном терминальном комплексе аэропорта, который сейчас объединяет D, E, F (северный - A, B, С).
"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ, в прошлом году обслужил почти 46 млн пассажиров (+14,3% к 2017 г.). 66% акций МАШ принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - структуре кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, около 35% принадлежат Аркадию Ротенбергу.
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