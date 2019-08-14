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14.08.19 13:15
Сбербанк РФ поспорил с МЭР и ЦБ на тему рынка потребкредитов
Сбербанк исследовал рынок потребительского кредитования: динамику зарплат, ставок, сроков и величины кредитов, рефинансирование, структуру расходов и другие аспекты, говорится в сообщении кредитной организации. Рисков в значительном росте этого сегмента банк не увидел, но отметил уже наметившиеся признаки замедления темпов прироста этого сектора. Автор исследования - старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
Данные Сбербанка, Банка России и Росстата не подтверждают опасения по поводу возможного созревания "пузыря" на рынке потребкредитования, считает кредитная организация. "Рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан", - отмечается в сообщении.
Кредитная организация не исключает постепенного замедления спроса на потребкредиты по мере исчерпания ключевых драйверов его роста. "Дальнейшее существенное снижение ставок по потребительским кредитам маловероятно, а темпы роста зарплат явно будут замедляться в условиях невысоких темпов роста ВВП и снижающейся инфляции. Будет удовлетворен и отложенный спрос, когда потребители откладывали крупные приобретения на "после кризиса". Рынок (потребкредитования - ИФ) после стабилизации будет расти и дальше, но более скромными темпами, более близкими к номинальным темпам роста ВВП порядка 8-10% в год", - говорится в исследовании.
Ипотека, по мнению Сбербанка, наоборот, неизбежно продолжит расти высокими темпами, в том числе по отношению к ВВП. "Это объективный тренд, и пытаться его перекрыть не только бессмысленно, но и вредно для экономики", - отмечается в исследовании.
Главным драйвером роста спроса на кредиты был быстрый рост номинальных зарплат, считает Сбербанк. Причем самые маленькие зарплаты в 2018-2019 годах росли самыми высокими темпами: средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 тыс. рублей, в 2018 году увеличилась на 42%. Однако результаты прочих категорий были более скромными: темп роста зарплат для работников, получавших в 2017 году в среднем 15-30 тыс. рублей, составил 17%, свыше 100 тыс. рублей - всего 4%.
Еще одним фактором роста спроса на розничные кредиты стало повышение их доступности в результате снижения ставок. Этот же фактор стимулировал рефинансирование ссуд.
Сбербанк также поспорил с ЦБ, что в основном рост спроса на потребкредиты связан с желанием людей поддержать уровень жизни. По данным кредитной организации, кредитные средства не шли на то, чтобы "свести концы с концами": около половины явно связаны с ремонтами (22% "видимой" части расходов), либо речь шла о покупке товаров длительного спроса (18% "видимых" расходов - электроника, бытовая техника, мебель, одежда), далее следуют расходы на авто (не покупка машины, а скорее ремонты, запчасти и т.п.). На третьем месте - туризм и отдых (7%) и переводы (8%), за которыми отчасти может скрываться та же оплата труда рабочих-ремонтников.
Дискуссия о рисках, связанных с чрезмерным ростом потребительского кредитования в России, возникла несколько месяцев назад, главные оппоненты - Минэкономразвития и ЦБ - не раз расходились в оценке этих рисков. Так, в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что существенный рост необеспеченного кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию и если ничего не предпринимать, то она может наступить в 2021 году. Глава Банка России Эльвира Набиуллина абсолютно не согласилась с этим тезисом. Она отметила, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.
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