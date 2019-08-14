Дети из Иркутской области проведут две недели в лагере под Ярославлем

14.08.19 13:19

© РИА Новости. Константин Чалабов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Социально-оздоровительный центр "Чайка" в Тутаевском районе Ярославской области примет 59 детей из Иркутской области, пострадавшей от сильного наводнения, сообщил "Интерфаксу" ярославский губернатор Дмитрий Миронов.

По его словам, дети накануне приехали в регион.

"Ярославская область рада принять у себя ребят из Тулунского района. Сейчас он переживает третью волну подтопления, и, пока взрослые борются со стихией, дети будут находиться у нас - в полной безопасности, тепле и комфорте. Постараемся сделать так, чтобы они смогли максимально отвлечься от испытаний последних месяцев, отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Надеюсь, у ребят останутся самые теплые воспоминания о времени, проведенном в нашем регионе", - отметил губернатор.

В центре "Чайка" дети из Иркутской области проведут ближайшие две недели, познакомятся с достопримечательностями Ярославля, посетят зоопарк, побывают в цирке и планетарии.

Ранее в пострадавший регион из области была отправлена гуманитарная помощь: три контейнера с продуктами питания, теплыми вещами, мотопомпами для откачки воды и тепловыми пушками.