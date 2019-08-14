Вслед за ДРСМД: США задумались о прекращении договора СНВ после взрыва под Архангельском
  
В зоне риска: 115 населенных пунктов Хабаровского края могут уйти под воду
   
Улететь и вернуться: ученые возобновили программу по сохранению популяции краснокнижных стерхов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
14.08.19 13:31

Автодорога Оха-Южно-Сахалинск станет федеральной

© РИА Новости. Александр Кряжев
14 августа. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ приступает к комплексу мероприятий по приемке дороги Оха-Южно-Сахалинск в федеральную собственность.

"Дорога сложная, островная. Ее приведение в нормативное состояние и дальнейшее содержание потребует значительных ресурсов. По сути, потребуется создать на острове службу федерального заказчика, привлечь подрядные организации, число которых на Сахалине ограничено. Все эти усилия дадут острову новые экономические возможности, позволят создать новые рабочие места", - заявил глава ведомства Евгений Дитрих журналистам в среду.

В свою очередь, официальный представитель курирующего транспортную отрасль вице-премьера РФ Максима Акимова подтвердил, что в соответствии с поручениями президента РФ и председателя правительства РФ трасса Оха -Южно-Сахалинск передается из региональной в федеральную собственность.

Он уточнил, что работы по ее реконструкции и модернизации уже ведутся, но за счет областного бюджета. По его словам, Акимов провел совещание с участием Минтранса и Росавтодора в рамках подготовки проекта ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг".

По результатам совещания принято решение согласиться с предложениями Минтранса о необходимости выделения дополнительного финансирования на ремонт и содержание автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха. Ожидается, что в следующем году дорога будет переведена на баланс Росавтодора.

В 2021 и 2022 годах на неё из федерального бюджета совокупно планируется выделить более 13 млрд рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.08.19 16:20
Согласован стотысячный митинг на 25 августа в Москве
.
  14.08.19 16:01
Активист Котов арестован до 12 октября за нарушения при проведении акций
.
  14.08.19 14:19
Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление ареста экс-министру Абызову
.
  14.08.19 14:02
Зюганов призвал уволить председателя Мосгоризбиркома
.
  14.08.19 13:08
"Шереметьево" может построить новый пассажирский терминал после 2024 г
.
  14.08.19 12:10
Более 30 парков благоустроят в Москве
.
  14.08.19 11:14
Собянин: число пролеченных пациентов в столичных клиниках возросло на 30%
.
  14.08.19 09:59
Северо-Восточную хорду в Москве обещают достроить за три года
.
  14.08.19 09:45
Самый длинный маршрут московского метро запустят в 2021 году
.
  14.08.19 09:26
В Москве ко Дню города организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket