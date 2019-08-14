Автодорога Оха-Южно-Сахалинск станет федеральной

14.08.19 13:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 августа. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ приступает к комплексу мероприятий по приемке дороги Оха-Южно-Сахалинск в федеральную собственность.

"Дорога сложная, островная. Ее приведение в нормативное состояние и дальнейшее содержание потребует значительных ресурсов. По сути, потребуется создать на острове службу федерального заказчика, привлечь подрядные организации, число которых на Сахалине ограничено. Все эти усилия дадут острову новые экономические возможности, позволят создать новые рабочие места", - заявил глава ведомства Евгений Дитрих журналистам в среду.

В свою очередь, официальный представитель курирующего транспортную отрасль вице-премьера РФ Максима Акимова подтвердил, что в соответствии с поручениями президента РФ и председателя правительства РФ трасса Оха -Южно-Сахалинск передается из региональной в федеральную собственность.

Он уточнил, что работы по ее реконструкции и модернизации уже ведутся, но за счет областного бюджета. По его словам, Акимов провел совещание с участием Минтранса и Росавтодора в рамках подготовки проекта ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг".

По результатам совещания принято решение согласиться с предложениями Минтранса о необходимости выделения дополнительного финансирования на ремонт и содержание автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха. Ожидается, что в следующем году дорога будет переведена на баланс Росавтодора.

В 2021 и 2022 годах на неё из федерального бюджета совокупно планируется выделить более 13 млрд рублей.