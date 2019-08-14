МЧС предупредило жителей и туристов Приморья о приближении тайфуна "Кроса"

14.08.19 13:54

© РИА Новости. Олег Смереченский

14 августа. Interfax-Russia.ru - МЧС России рекомендует жителям и гостям Приморского края обеспечить собственную безопасность в период прохождения в регионе тайфуна "Кроса", сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе министерства.

"Населению на время действия экстренного предупреждения принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, отдыхающим на побережье заблаговременно переместиться в безопасные районы, планирующим свой отдых временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, "туристам следует отложить выходы на маршруты, владельцам маломерных судов - не выходить на акваторию на период действия предупреждения", добавили в ведомстве.

Там отметили, что главное управление министерства и силы приморской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) края функционирует в режиме повышенной готовности. "Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю заблаговременно была направлена в наиболее опасные районы для оказания адресной помощи населению, прогноз доведен до глав муниципальных образований", - уточнили в пресс-службе.

По данным МЧС, в связи с полученным прогнозом возможно увеличение количества ДТП, ограничения в движении по автодорогам в результате размыва дорожного полотна и подмыва опор мостов, происшествий на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

"Наибольшая опасность возникает в местах традиционного отдыха населения вблизи рек и на морском побережье", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за выхода мощного тайфуна "Кроса" на северо-восточную часть Японского моря.

"Под влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи запада края, ночью 16 августа во Владивостоке, на западе и юго-западе, днем на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные - 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорилось в сообщении Примгидромета.

Отмечается, что продолжительные дожди могут привести к формированию локальных резких подъемов уровней воды в реках края.

"В связи с прогнозируемыми дополнительными интенсивными дождями на реках края создается угроза формирования большого наводнения, с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов (реки бассейнов Уссури и оз.Ханка) на 0,8-2.0 метра, на реках южных и восточных районов - до трех метров", - говорилось в сообщении.