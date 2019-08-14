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14.08.19 13:57
Сотрудников санатория "Эллада" привлекут к ответственности после ДТП с экскурсионным автобусом
В отношении должностных лиц санатория "Эллада" возбуждены административные дела о нарушении требований охраны труда, нарушении порядка оценки условий труда на рабочих местах, допуске работников без прохождения медицинских осмотров, нарушении условий государственных лицензий, говорится в сообщении.
По целому ряду фактов прокуратурой инициирована доследственная проверка на предмет наличия в действиях сотрудников "Эллады" признаков преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Представители прокуратуры изъяли у санатория и изучили записи с камер видеонаблюдения в день ДТП. По информации пресс-службы, водитель автобуса Hyundai - предполагаемый виновник аварии - медицинский кабинет санатория не посещал, его осмотр врачом фактически не проводился.
"При этом медперсоналом "Эллады" в журнал регистрации были внесены заведомо ложные сведения о прохождении водителем автобуса, а также иными водителями соответствующих осмотров, предоставляющих право выпуска в рейс", - отмечается в сообщении.
Помимо этого, в учреждении выявлены нарушения при заполнении путевых листов, случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей, нарушения режима труда и отдыха, отсутствие точного учета рабочего времени.
7 августа в районе поселка Верхнебаканский недалеко от Новороссийска экскурсионный автобус превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, имевшему преимущество.
После столкновения автобус и автомобиль перевернулись и сорвались в многометровый обрыв. В результате происшествия от полученных травм трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте.
Всего в аварии пострадали 44 человека, включая 12 детей. Однако спустя пять дней в Краснодарской краевой детской больнице от тяжелых травм скончалась четырехлетняя девочка, находившаяся в салоне внедорожника.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса, по ходатайству следствия, арестован до октября 2019 года.
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