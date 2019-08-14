Зюганов призвал уволить председателя Мосгоризбиркома

14.08.19 14:02

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов призвал главу Центризбиркома Эллу Памфилову снять с должности председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова.

"Что касается Горбунова, я на месте Памфиловой отправил бы его немедленно - выразил бы недоверие, там бы назначили зама (на его место во главе Мосгоризбиркома - ИФ) и пошли бы дальше", - сказал Зюганов в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он добавил, что поддерживает обращение кандидатов в депутаты Мосгордумы от КПРФ к руководству ЦИК об отставке Горбунова.

"Я не просто поддерживаю. Я сказал сразу, что он (Горбунов - ИФ) изжил себя полностью, и разговаривал, в том числе, с ЦИКом. Сидит 26 лет - и каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли. Если бы он ответственно отнесся к делу - никого бы из так называемых "Коммунистов России" не было бы (среди зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму - ИФ). Их нет в Москве, а собрать 5-6 тысяч (подписей для регистрации - ИФ) в августе в Москве - это очень сложная задача, мы собирали по 200-300-500 тыс. подписей. Я наизусть знаю эту операцию", - добавил Зюганов.

Памфилова 7 августа провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые потребовали отставки главы Валентина Горбунова. "Я не могу прямым указанием его снять. Мы можем выразить недоверие. Выразить недоверие можно и нужно будет, если мои коллеги по ЦИКу меня поддержат. Но к этому надо серьезно подготовиться, собрать все факты, не в стиле кампанейщины разобраться с работой каждой окружной комиссии и сделать очень серьезные выводы. Это назрело", - сказала Памфилова в ходе встречи.

Она добавила, что Горбунов, работающий в Мосгоризбиркоме 26 лет, осведомлен о ее позиции. "Он знает, Горбунов, я и не скрываю этого. Полтора года назад я обращалась к (мэру Москвы) Собянину: Москва такой город... пора менять. Но Москва решила так. Но всему приходит конец. 26 лет более чем достаточно", - сказала Памфилова.

Она отметила, что Горбунов очень опытный человек, "с другой стороны, то, что сейчас произошло, то, что мы сейчас расхлебываем, потому что в один момент была на пустом месте создана проблема, которая сейчас бьет по стране". "Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - заявила Памфилова.

Помимо отставки Горбунова, коммунисты требуют прекращения преследования активистов, участвовавших в несанкционированных акциях в поддержку независимых кандидатов 27 июля и 3 августа.