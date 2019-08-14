Аллею Героев открыли в Костроме

14.08.19 14:12

Фото с сайта Министерства культуры РФ

14 августа. Interfax-Russia.ru - В Костроме в память о земляках-героях Великой Отечественной войны открыта аллея, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

По информации ведомства, сквер на улице Дзержинского пополнился пятью бюстами военачальников, которые родились или были связаны с костромской землей и в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в Победу над фашисткой Германией.

Это Герои Советского Союза генерал-майор Иван Некрасов, генерал-полковник Николай Новиков, генерал-майор Александр Скворцов, генерал-лейтенант Дмитрий Смирнов и генерал армии Михаил Малинин.

По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, принявшего участие в открытии, на аллее в перспективе планируется установить еще несколько бюстов.

"Те бюсты, которые установлены здесь, на Муравьевке, пополнятся еще шестью новыми бюстами наших героев-земляков, в парке Победы будет открыт мемориал, где в граните будут запечатлены все Герои Советского Союза, которые отдали свой долг, защитили нашу страну от фашистской чумы", - приводятся в сообщении слова Ситникова.

Начало Аллее Героев положено в декабре 2017 года, когда Российским военно-историческим обществом был открыт бюст Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Василевского.

Проект по созданию мемориального комплекса инициирован Российским военно-историческим обществом и поддержан властями региона. Аллея Героев создаётся в рамках национального проекта "Культура".