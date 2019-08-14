Шлюз на Каме в Татарстане реконструируют в 2020г за 1,3 млрд рублей

14.08.19 14:21

© РИА Новости. Фред Гринберг

14 августа. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза России дала положительное заключение по проектно-сметной документации на реконструкцию Нижне-Камского шлюза, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Нижнекамский судоходный двухниточный однокамерный шлюз входит в состав сооружений Нижнекамского гидроузла, расположенного на реке Каме в Набережных Челнах. Шлюз был введен во временную эксплуатацию в 1979 году, постоянную - в 1986 году, используется для пропуска судов, составов, плотов, поддержания подпорного уровня воды и пропуска паводковых вод.

Шлюз является самым загруженным в Камском бассейне, отмечает пресс-служба.

Проект реконструкции предполагает обновление гидравлического и механического оборудования, а также кабельных каналов подводных переходов камер Нижне-Камского шлюза.

Реконструкция шлюза проводится в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и финансируется из средств федерального бюджета. Согласно программе, реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Всего на эти цели должно быть направлено 1,3 млрд рублей, в том числе 535,8 млн рублей в 2019 году, 723,6 млн рублей - в 2020 году.

В пресс-релизе также говорится, что в настоящее время ведется комплексная реконструкция гидротехнических сооружений Камского бассейна. В рамках первого этапа идет реконструкция Чайковского шлюза, на втором должны быть выполнены работы на Пермском, Павловском и Нижне-Камском шлюзах.