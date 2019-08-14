Около 500 спортсменов примут участие в ЧМ по боксу в Екатеринбурге

14.08.19 14:31

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Участниками чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге станут 488 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя исполнительной дирекции чемпионата Евгения Шурманова.

По его словам, боксеры приедут из 91 страны. В день будет проходить по 40-46 боев.

"Город уже стал центром притяжения мировых чемпионатов, уверен, что и боксерский турнир пройдет в Екатеринбурге на высоком уровне, а мы со своей стороны окажем тому всяческое содействие", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова.

Отмечается, что во время чемпионата муниципальные больницы будут принимать боксеров с профессиональными травмами. Дежурить рядом с международным выставочным центром "Екатеринбург-ЭКСПО", где пройдут соревнования, будут бригады скорой помощи и реанимобили центра медицины катастроф.

Кроме того, власти Екатеринбурга планируют проработать транспортный маршрут спортсменов и сопровождающих их лиц от гостиниц до мест тренировок и соревнований, а также обратно до 20 августа.

Двадцатый чемпионат мира по боксу пройдет с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге.