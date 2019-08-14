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14.08.19 14:31
Около 500 спортсменов примут участие в ЧМ по боксу в Екатеринбурге
По его словам, боксеры приедут из 91 страны. В день будет проходить по 40-46 боев.
"Город уже стал центром притяжения мировых чемпионатов, уверен, что и боксерский турнир пройдет в Екатеринбурге на высоком уровне, а мы со своей стороны окажем тому всяческое содействие", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова.
Отмечается, что во время чемпионата муниципальные больницы будут принимать боксеров с профессиональными травмами. Дежурить рядом с международным выставочным центром "Екатеринбург-ЭКСПО", где пройдут соревнования, будут бригады скорой помощи и реанимобили центра медицины катастроф.
Кроме того, власти Екатеринбурга планируют проработать транспортный маршрут спортсменов и сопровождающих их лиц от гостиниц до мест тренировок и соревнований, а также обратно до 20 августа.
Двадцатый чемпионат мира по боксу пройдет с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге.
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