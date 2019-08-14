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14.08.19 14:36
АТОР: турпоток в Крым по итогам года достигнет 6,5 млн человек
"Сезон не закончен, у нас еще весь сентябрь, но предварительные итоги уже можем подвести. Самое популярное направление по количеству туристов - это Краснодарский край, который бьет все рекорды в этом году. Только за первое полугодие, которое не включает высокий сезон, более 7 млн туристов туда отправилось. По итогам года можно говорить о 18 млн на всех курортах, прирост составит 10%", - рассказала она.
В прошлом году на курортах Краснодарского края отдохнули 17 млн туристов.
На втором месте, по словам Ломидзе, Крым, где по итогам года можно ожидать рекордной цифры. "Что касается Крыма, думаю, будет рекорд - более 6,5 млн. В прошлом году была завышенная цифра, на мой взгляд, в этом мы реально видим прирост как самостоятельного, так и организованного туризма. На Южном берегу Крыма появились новые варианты размещения с интересными ценами, плюс очень много туристов отправились туда на машинах благодаря открытию моста. За счет этого рост", - добавила эксперт.
Ломидзе добавила, что у туроператоров за счет привлекательных цен прирост организованного турпотока на курорты Краснодарского края составит около 15%, а у некоторых - 20-25% по сравнению с прошлым годом. В Крыму прирост будет в пределах 10%. "Это два лидирующих направления по спросу", - подчеркнула она.
Среди зарубежных направлений, по данным АТОР, в летнем сезоне наиболее популярны Турция, Испания, Греция, Тунис, Италия, Кипр, Болгария, Таиланд, Вьетнам.
"Практически на всех зарубежных направлениях мы также видим рост спроса за некоторым исключением. Не вырос спрос на Болгарию, Кипр и Грецию, остальные страны показали прирост от 10 до 18%. Например, в Италию и Испанию турпоток вырос больше чем на 15%, это говорит о том, что, несмотря на непростое экономическое положение, люди не отказываются от отдыха", - подчеркнула она.
Ломидзе добавила, что сохраняется тенденция сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8-10 дней, максимального сокращения числа покупаемых услуг на местах, причем это касается как российских, так и зарубежных направлений. "Люди стараются максимально экономить в месте отдыха. Но самые популярные отели - четырехзвездочные с максимальным набором включенных в стоимость услуг. Туристы готовы экономить на дополнительных услугах, но хотели бы получить от отдыха максимум, находясь на курорте", - уточнила она.
По данным АТОР, спрос на дорогой отдых не упал, а на некоторых направлениях, таких, как Мальдивские острова, даже вырос.
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