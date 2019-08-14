Губернатор: Тюмень в будущем может получить статус города-миллионника

14.08.19 14:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Александр Моор не исключает того, что Тюмень в перспективе может стать городом-миллионником.

"Анализ демографических, миграционных процессов позволяет нам с высокой степенью вероятности говорить о том, что в ближайшее время город может стать миллионником", - сказал Моор на пресс-конференции в среду.

Так, по его словам, в 2009 году население Тюмени составляло 600 тыс. человек, сейчас - 800 тыс. человек. "Десять лет - двести тысяч человек", - подчеркнул Моор.

Он также отметил, что, если тенденция по увеличению численности сохранится, то нужно быть готовым к тому, что Тюмень получит статус "миллионника".

В частности, по словам Моора, дорожное строительство, водоснабжение, теплоснабжение в городе ведутся с учетом увеличивающейся численности населения.

Кроме того, в Тюмени активно развивается социальная инфраструктура - строятся детские сады, школы, поликлиники.