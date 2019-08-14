Песков: в Кремле не обсуждают введение четырехдневной рабочей недели

14.08.19 14:46

© РИА Новости. Алексей Дружинин

14 августа. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сокращении рабочей недели с пяти дней до четырех не стоит в повестке дня администрации президента России.

"Это не тема администрации президента. Мы знаем, что есть такие инициативы, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается", - сказал Песков журналистам в среду.

Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России отправила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений предложение о введении четырехдневной рабочей недели в России.