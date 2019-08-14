Путин надеется на снижение ставок по ипотеке в РФ вслед за уменьшением инфляции

14.08.19 15:04

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 августа. Interfax-Russia.ru - Ставки по ипотеке начнут снижаться вслед за снижением инфляции и ключевой ставки Банка России, считают президент РФ Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин.

"По июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9%. Но мы видим, что в перспективе - Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года", - сказал Костин в ходе рабочей встречи с Путиным.

"Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", - добавил президент РФ.

Глава ВТБ отметил, что банк над этой задачей будет работать.

В целом, по мнению Костина, рынок ипотеки в России чувствует себя хорошо. "Никаких "мыльных пузырей" мы тут не видим", - подчеркнул он.

Не видит глава ВТБ рисков и в потребительском кредитовании в России. "У нас хорошо с потребительским кредитованием. Это действительно один из наиболее динамично развивающихся секторов. Мы, конечно, прислушиваемся (к регулятору - прим. ИФ). У нас немного более оптимистичные оценки. Мы все-таки считаем, что "точка кипения" еще не достигнута в этом вопросе. Но, безусловно, мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство Центрального банка и правительства", - добавил он.

ВТБ, по его словам, уже усилил контроль за ситуацией в потребительском кредитовании, перестал выдавать кредиты "наиболее проблемным заемщикам". "Мы, конечно, на это реагируем, потому что мы знаем, что в 2014 году была осечка. Конечно, никто не хочет повторения этого. Поэтому, думаю, банки на это реагируют. Думаю, что надо продолжать эту работу, но с уже более четким пониманием рисков и, конечно, с теми ограничителями, которые существуют на наиболее рискованные кредиты, которые есть", - высказал мнение Костин.