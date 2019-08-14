Экс-гендиректор ТАНТК, сорвавший поставку самолетов Минобороны, осужден за злоупотребление полномочиями

14.08.19 15:02

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 августа. Interfax-Russia.ru - Таганрогский городской суд признал бывшего генерального директора ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.Бериева" (ТАНТК) Игоря Гаривадского виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, сообщается на сайте суда.

Гаривадский возглавлял ТАНТК с 5 марта 2014 по 14 декабря 2015 года.

По данным следствия, он потратил часть аванса, полученного от Минобороны на строительстве пяти самолетов Бе-200, на цели, не связанные с выполнением данного госконтракта. В результате этого обязательства по контракту не выполнены, самолеты Минобороны не поставлены, госконтракт расторгнут.

В суде Гаривадский вину частично признал, не согласившись, однако, с квалификацией его действий.

Суд признал его виновным по ч.2 ст.201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Приговор в законную силу не вступил.

"ТАНТК им.Бериева" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.