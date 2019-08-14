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14.08.19 15:21
ОНК просит Москалькову защитить права женщин-заключенных
"Я прошу уполномоченного оказать содействие обратившимся женщинам в соблюдении их законных прав и принять меры по разрешению системных проблем, указанных в обращении. К обращению я приложил коллективное обращение 25 арестованных женщин, большая часть из которых матери-одиночки", - сказал Мельников "Интерфаксу".
По его словам, все они обвиняются в совершении экономических преступлений.
Как отмечается в обращении женщин, предварительное следствие может длиться годами, а суды не обращают внимания на доводы о незаконном содержании их под стражей. Кроме того, женщины жалуются на нередкие оскорбления и оказание давления на них со стороны следователей.
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