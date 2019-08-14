Тюменский губернатор рассчитывает на реструктуризацию долга ЮТэйр

14.08.19 15:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Реструктуризация долгов "ЮТэйр" позволит сохранить авиакомпанию, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор журналистам в среду.

"Без реструктуризации той задолженности, которую компания сегодня имеет в виде облигаций и кредитов, говорить о будущем компании сложно", - констатировал Моор.

Вместе с тем, подчеркнул он, авиакомпания является стратегическим перевозчиком как для Тюменской области и северных автономных округов, так и для России в целом.

"Это - крупная компания. Она активно развивает региональные перевозки, наверное, активнее других", - сказал глава региона.

По данным Моора, реструктуризация, о которой сейчас пытается договориться менеджмент компании, позволила бы в перспективе компании развиваться.

"Менеджмент компании представляет кредиторам новый финансовый план и предлагает подходы к реструктуризации. Они с точки зрения кредиторов - не простые. Но очень важно, что - пусть компания и не обслуживает сегодня долгов, - но она не имеет просроченной задолженности ни по зарплате, ни по налогам, ни по аэропортовым сборам. Операционно компания даже развивается - на 4,6% объем перевозок увеличился", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в настоящее время "ЮТэйр", в частности, по двум синдицированным кредитам 11-ти банков, - крупнейшие из котрорых, "Траст", "Россия", Сбербанк, - выданным в 2015 году, перевозчик должен 39,1 млрд рублей. По одному из синдкредитов - семилетнему на 15,4 млрд рублей - в декабре 2018 года, а затем в июне 2019 года компания допустила дефолт. Также дефолт был допущен по отдельному кредиту Сбербанка - на 17,4 млрд рублей. Все это время "ЮТэйр" пытается договориться о реструктуризации долгов.

"ЮТэйр" входит в топ-10 крупнейших авиакомпаний РФ. В парке перевозчика - 50 среднемагистральных судов Boeing-737 и 15 - региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры авиакомпании - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).